Как убрать жировик на лице и теле в домашних условиях

Содержание статьи:
- Что такое жировик (липома), причины появления
- Как избавиться от жировика в домашних условиях?
- Лечение жировиков народными средствами — примеры из ЗОЖ
Что такое жировик?
Липома (жировик) – это доброкачественное подкожное образование из жировой ткани, которое может располагаться на любой части тела: на лице, на спине, на шее, на веке и т. д.
Причиной появления жировика является закупорка выходного отверстия сальной железы. Отчего это происходит, наукой точно не установлено.
Причина может быть:
- наследственная – нарушение строения ДНК
- обменная – нарушение жирового обмена в организме
- симптоматическая – липомы могут образоваться, как последствия заболеваний щитовидной, поджелудочной железы, печени, почек и т.д.
- Причины могут крыться в заболеваниях центральной нервной системы, черепно-мозговых травмах, которые опять же приводят к нарушению обмена веществ, гормональная перестройка.
- В народной медицине считается, что причина этой болезни – засорение организма шлаками. Часто липомы проходят при соблюдении строго поста.
Жировики редко превращаются в злокачественные опухоли. Протекают они чаще всего безболезненно, но бывают случаи, вызывающие боль, если растущее жировое образование сдавливает окружающие ткани, нарушая в них кровообращение.
Хирургическое удаление липомы очень нежелательно, т. к. сама причина болезни остается не устраненной. После операции в организме больного нарушается некоторое равновесие, и вместо одной опухоли начинают развиваться несколько. Бывает, что на месте удаленного образования через 3-5 недель вырастает новое, еще более крупное, или наоборот несколько мелких. Поэтому лечение жировиков народными средствами предпочтительнее – они часто действуют именно на причину болезни.
Как избавиться от жировика (липомы) народными средствами?
Медово-сметанная маска поможет убрать липому.
Этот метод особенно подходит, если жировики на теле появились в большом количестве. Нужно разогреться в бане или в горячей ванне, после чего покрыть тело смесью из сметаны, меда и соли, в пропорции 1:1:1. Смазать можно и всё тело, а не только проблемные места, состояние кожи от этого только улучшится. Смесь держать на теле в 15–20 минут, затем смыть теплой водой. Процедуры проводить каждый день или через день, пока тело не очистится. Это примерно 10-20 процедур.
Жировик можно убрать корицей, луком, постом
Наружное лечение липом желательно совместить с народными средствами, действующими на причины болезни изнутри. Часто в лечебниках встречается рецепт лечения корицей – надо каждый день съедать по 1 ст. л. корицы до полного излечения. Некоторым больным помогает репчатый лук – три раза в день они съедают по одной луковице с черным хлебом и болезнь проходит. Многие люди заметили, что во время строгого поста кожа у них полностью очищается.
Как избавиться от жировика (липомы) с помощью сосновой пыльцы.
Этот народное средство так же способно убрать причины жировиков изнутри, восстанавливая обмен веществ в организме. Кроме того, прием сосновой пыльцы улучшает работу легких, почек, сосудов, капилляров.
Рецепт: смешать сосновую пыльцу и мед в пропорции 1:1, принимать 3–4 раза в день, через 1 час после еды по 1 ст. ложке, запивая чаем из душицы.
Яичные пленки.
На проблемное место нужно наложить пленки из яиц, затем полиэтилен, ткань и пластырь. Менять компресс несколько раз в день. Можно не закреплять – яичные пленки и так хорошо держатся. Просто наклеивать пленку, а когда она высохнет и отвалится, наклеить новую. Если в процессе этих манипуляций новообразование покраснеет и увеличится, так и должно быть, выздоровление началось.
Мазь Вишневского от жировиков.
Самое простое и надежное средство – мазь Вишневского. Очень многим она помогла, применяется в виде компресса, который меняют через 8-12 часов. Очень быстро опухоль вскроется и исчезнет. Таким же свойством обладает и ихтиоловая мазь, но немного слабее.
Мазь из алоэ и каштана.
5 плодов конского каштана пропустить через мясорубку, добавить 1 ст. л. меда и 1 ст. л. протертых листьев алоэ. На кусочек марли нанести эту мазь и зафиксировать, менять 2 раза в сутки, липома постепенно исчезнет.
Лечение жировиков в домашних условиях алоэ
Чтобы избавиться от этой проблемы, можно использовать просто лист алоэ. Лист режут вдоль и закрепляют на ночь с помощью ткани и лейкопластыря. Через 2-3 недели жировое образование вскрывается и из него выходит стержень, после чего ранка заживает.
Вьетнамская звездочка поможет удалить липому.
Смазывать липому нужно до тех пор, пока она не вскроется, затем осторожно постепенно выдавить содержимое или наложить компресс из мази Вишневского.
Лечение перцем — эффективный народный метод избавления от жировиков.
Смочить ткань спиртом, насыпать на неё 1 ч. л. черного молотого перца и приложить к липоме на 10-15 минут. Делать компресс утром и вечером. Через 2-3 недели опухоль вскроется, из неё будут выходить белые сгустки
Как убрать жировик в домашних условиях — рецепты и отзывы Вестник ЗОЖ.
Рассмотрим рецепты, рекомендуемые читателями Вестника ЗОЖ.
Народное лечение липомы печеным луком.
- У женщины образовался жировик на голове, вскоре он начал расти, на нем выпали волосы. Помог печеный лук. Испечь лук до мягкости, растереть, добавить в теплую луковую кашицу 1 ст. л. тертого хозяйственного мыла, перемешать в однородную массу. Выложить на марлевую салфетку и приложить к коже. Менять 1-2 раза в сутки, смесь хранить в холодильнике.
Через какое-то время опухоль размягчилась, начало дергать, затем вскрылась, из неё вышла жидкость. Потом ранка затянулась, а вскоре начали на этом месте расти волосы, как и раньше. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2004 г., №17, с. 25)
- Хозяйственное мыло и лук натереть на терке в равных пропорциях и залить молоком. Варить до получения однородной массы. Когда масса остынет, сделать с ней повязку на больное место. Мужчине удалось вывести жировик на шее этой смесью за несколько дней. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2012 г., №9, с. 37)
- У женщины была за ухом большая шишка 3х3 см в течение 4 лет. Она использовала разные методы: месяц носила компресс из серебряной цепочки, 40 раз прикладывала пленку сырого яйца, это не помогало. Решила лечить печеной луковицей, перемешанной с хозяйственным мылом. Прикладывала компрессы в течение 5 месяцев, меняя 2 раза в день. Затем всё это бросила, убедившись, что и лук не принес пользы. Но через три дня после окончания процедур жировик лопнул, и стала выходить творожистая масса. Женщина снова стала прикладывать компрессы с луком и через две недели кожа очистилась полностью. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2006 г., №3, с. 32)
- Лечение липомы в домашних условиях можно проводить и сырым луком – каждый день прикладывать на ночь повязку с тертым луком. У женщины был подкожный жировик на шее, предлагали операцию. Но он вскрылся сам наутро после первой же процедуры. На следующую ночь снова воспользовалась этим методом, и операция уже не понадобилась. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2005 г., №20, с. 3)
Перекись водорода поможет удалить жировик в домашних условиях.
- Для укрепления здоровья женщина решила принимать перекись водорода. Заодно стала давать это народное средство своей собаке, у которой было много жировиков на теле. После приема перекиси все болячки исчезли. Схему и способ приема перекиси можно найти в интернете (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2004 г. №21, стр. 27).
- Применение перекиси наружно . У женщины был подкожный жировик на теле в течение 40 лет, затем он начал расти. Она решила лечить его перекисью водорода. 10 дней она делала компрессы с 3% раствором перекиси. Затем решила увеличить концентрацию до 12%. Через три дня стало пощипывать кожу, и она перешла снова на 3% р-р. Иногда после процедуры шла кровь. Когда на 24-й день она сняла компресс – болячка отпала без боли и без крови (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2005 г. №7, стр. 12).
- У женщины была липома за ухом, сначала размером с горошину, потом выросла до размера фундука. Она стала смазывать липому перекисью водорода в течение пяти дней, на шестой день опухоль прорвалась, и содержимое вытекло. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2009 г., №12, с. 10).
Поможет вылечить жировик мать-и-мачеха.
Использовать надо только свежее растение. Мать-и-мачеха самое простое и эффективное народное средство от жировиков. Взять 2-3 листа, прикрепить к опухоли, менять 1 раз в сутки. У женщины была липома на руке с 8-месячного возраста. Она лечилась таким методом 10 дней, но растение прикладывала только на ночь. Через 10 дней жировик на руке прошел. Метод будет более эффективен, если на листья мать-и-мачехи нанести измельченные листья этого же растения (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2004 г., №22, стр. 27; 2005 г., №3, с. 29; 2010 г., №8, с. 24; 2010, №18. с. 28)
Компрессы из чистотела
У женщины появился жировик на теле. Через некоторое время он начал расти. Предлагали операцию, но, в ожидании её, она решила попробовать избавиться от жировика в домашних условиях. Для этого воспользовалась настоем чистотела. Чистотел она заваривала покрепче, смачивала бинт и прикладывала к проблемному месту в виде компресса на ночь. На седьмой день опухоль стала похожа на чирей, а на 10-й день прорвалась. Три дня выходила творожистая масса, а потом постепенно все зажило. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2006 г., №16, с. 30)
Помогло подсолнечное масло.
Женщине 84 лет удалось вывести жировик на лице с помощью растительного масла за 4 процедуры. Он был на лице под глазом, и врачи опасались его удалять хирургически. Женщина нашла следующий рецепт: разогреть в кастрюльке 1 ч. л. подсолнечного масла, добавить чуть-чуть соли, обмотать спичку ваткой, макнуть в кипящее масло и осторожно приложить к болячке, чтоб слегка обожгло. Опускать спичку в масло 4 раза, делать процедуру 1 раз в день. Через 4 дня на поверхности липомы образовалась корочка, прижигать она перестала. Корочка отпала сама, кожа очистилась.(Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2006 г., №1, с. 32)
Как убрать жировик на лице водкой
У женщины на лице появилось уплотнение, 2см на 1,5 см. Врач поставил диагноз атерома и направил на операцию, но сначала она проконсультировалась с онкологом, который посоветовал протирать ее ваткой, смоченной в водке, два раза в день в течение месяца. Женщина делала так 2 недели, и уплотнение исчезло. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2006 г., №10, стр. 33)
Овечья шерсть.
Вывести жировик на лице удалось с помощью овечьей шерсти, намыленной хозяйственным мылом. Мужчина делал компрессы из шерсти, настриженной с рабочего полушубка. Шерсть он вначале мыл, обдавал кипятком, намыливал и слегка посыпал солью. Накладывал на лицо, сверху бинтик и лейкопластырь. Вскоре из болячки потекла жидкость, и она исчезла. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2007 г., №3, стр. 32)
Уксус и йод
Хорошо помогает такое средство: смешать в равных пропорциях уксусную эссенцию и йод. Смазывать жировик на теле 2-3 раза в день. Ничем завязывать не надо.
У мужчины была подкожная липома на спине размером с кулак. Была назначена операция, Это средство помогло вылечить жировик в домашних условиях, но смазывать пришлось долго, пока не лопнул. Операцию отменили. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2009 г., №16, стр. 10)
Каланхоэ.
У мужчины был жировик на плече в течение 20 лет, он без всякой причины то уменьшался, то увеличивался, не доставляя хлопот. А потом вдруг увеличился, покраснел, начал болеть. Врач предложил операцию, но мужчина решил лечить липому в домашних условиях с помощью каланхоэ. Выжимал из листика сок через чеснокодавилку и марлю, смачивал тампон соком и делал компресс. Менял марлю 1 раз в сутки, каждый раз выжимая свежий сок. Через неделю боль прошла, еще через неделю прошла краснота, затем образование стало мягким, и из него стала выходить белая масса. Сам он её не выдавливал, масса впитывалась в тампон. Процесс занял два месяца. На месте болячки осталась лишь маленькая ямочка. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2009 г., №18, с. 10-11)
Вот еще пример использования каланхоэ — у женщины 80 лет был шишка под грудью размером с грецкий орех. К врачам идти она боялась, решила вывести жировик в домашних условиях – прикладывала к нему свежий лист каланхоэ. Через три недели кожа очистилась. Результаты отличные. (Отзыв из газеты «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №4, с. 31)
Удаление жировика свеклой.
У женщины на лице в течение пяти лет был жировик, потом он по какой-то причине быстро и значительно вырос, а вскоре женщина его ушибла, он почернел и начал болеть. Тогда она обратилась в больницу, там ей удалили опухоль хирургическим путем, было очень больно, на другой день все лицо отекло, глаза не открывались. С помощью компрессов с мочой удалось снять отек, вскоре зажила и рана. Но через полгода на том же месте образовался новое аналогичное образование размером с горошину. Женщина нашла народный рецепт лечения свеклой: натирала свеклу, прикладывала к болячке, сверху полиэтилен и лейкопластырь. Держала свеклу на лице всю ночь. Через три дня опухоль лопнула, содержимое вытекло, и рецидивов больше не было. (Отзыв из газеты «Вестник ЗОЖ» 2009 г. №3, с. 10)
Удаление липомы чесноком.
1 ст. л. топленого свиного сала смешать с 1 ч. л. сока чеснока. Натирать этой смесью жировик на теле или на лице несколько раз в день до полного излечения (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №8, с. 24)
Бараний жир.
1 ч. л. бараньего жира нагреть на водяной бане. Растирать и разминать шишки на теле горячим жиром в течение 10-15 минут ежедневно. Это средство будет намного эффективнее, если совместить его с компрессами из клюквы, и принимать клюкву внутрь по 3 ст. л. в день (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №8, стр. 24)
Золотой ус.
Размять лист растения золотой ус, приложить на липому, сверху полиэтиленовая пленка, и х/б ткань. Всё это закрепить с помощью пластыря или повязки. Каждые 12 часов повязку меняют, используя новый лист. Курс 10–20 дней (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №18 стр. 28,)
Пчелиный яд.
У мужчины много лет был жировик на голове размером с грецкий орех. Как-то на пасеке его ужалила пчела прямо в эту шишку. Через неделю мужчина заметил, что липома уменьшилась в размерах. Тогда он пошел к пчеловоду, тот посадил двух пчел для ужаления. Через месяц шишка полностью исчезла. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №18 стр. 38, )
Чайный гриб.
У женщины был жировик на ноге. Долгое время он не доставлял беспокойства, но по какой-то причине стал вдруг красным и блестящим. Тогда женщина оторвала от чайного гриба кусочек и приложила на опухоль. Так проделала несколько раз и не заметила, как все прошло, не осталось даже следа. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2015 г., №5 стр. 31)
Мелкие жировики на лице – что это такое и как от них избавиться.
Женщина обратилась в редакцию газеты «Вестник ЗОЖ». У её дочери 26 лет появились мелкие жировики на лице в большом количестве. Ими так же покрыты шея и голова. Врачи в диспансере сказали, что это не лечится.
Отвечает врач-дерматолог первой категории КМН Козлова Н. Н.
Эти мелкие образования называются милиумы, причины их появления – закупорка сальных желез. Удалить их можно в косметических кабинетах. Для этого врачи—дерматологи используют тонкую иглу и пинцет. Чтобы после этих манипуляций не осталось шрамиков, делать данную процедуру лучше осенью или зимой. Кроме того, избавиться от милиум помогают народные средства:
- Натереть на терке огурец, взять 3 ст. ложки мякоти и залить стаканом кипятка. Настоять 4 часа, процедить, пропитать этим настоем марлю, сложенную в несколько слоев и наложить на лицо. Делать такие примочки 1-2 раза в неделю. Этот настой подсушивает кожу, служит хорошей профилактикой появления новых милиумов и способствует уменьшению существующих прыщиков.
- Размять 100 грамм калины, отжать из нее сок. Можно просто протирать калиновым соком жирные участки кожи, а можно добавить к соку овсяной муки и наложить маску на 30-40 минут
- 1 ч. ложку ромашки и 1 ч. ложку календулы залить стаканом кипятка, укутать и настоять два часа. Процедить. Прикладывайте к лицу салфетку, смоченную в этом настое.
- Смешать по 1 ст. ложке меда, 3%-й перекиси водорода, лимонного сока и 20 г прессованных дрожжей. Полученную маску накладывать на проблемные участки кожи на 30 минут. Эта маска хорошо нормализует жирность кожи и работу сальных желез
(Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2014 г. №5 стр. 8-9)
Лечение голодной слюной.
У мужчины появился жировик на лице. Врач вынес вердикт – удаление. Но больной отказался, решил лечить его в домашних условиях «голодной» слюной («голодная» слюна — до приема пищи). Через полгода ежедневного массажа опухоль на лице уменьшилась с размера крупной фасолины до размера спичечной головки. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2013 г., №16 стр. 33)
Вода и нашатырный спирт.
Несколько лет назад женщине провели удаление липомы на затылке лазером. Но она выросла снова. Избавиться от опухоли помог рецепт, который она узнала в санатории. Надо смешать в равных частях воду и нашатырный спирт, сочить в смеси кусок бинта и прикладывать к болячке. Повязки менять 2-3 раза в день. Через какое-то время опухоль лопнула. Из нее стало выходить содержимое в виде творожистой массы. Больная удаляла эти выделения чистым бинтом, смоченным в водке. Потом прикладывала стрептоцидную мазь. И все зажило, процесс занял около месяца. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2012 г., №7 стр. 33)
Фракция АСД-2.
У девушки появился жировик на ноге выше колена. Она пошла к врачу, тот узнав, что болей нет, посоветовал не трогать эту шишку. И она не доставляла беспокойства много лет. А к годам сорока по всему телу – на ногах, руках, спине, животе начали расти такие же шишки. Они очень чесались, и зуд становился невыносимым. К врачам обращалась, но они нечем не помогли. Тогда женщина стала изучать «Вестник ЗОЖ и решила, что ей поможет фракция АСД-2. Стала принимать ее по общей схеме. Через некоторое время зуд прекратился, шишки уменьшились, а на руках совсем пропали. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2011 г., №17, с. 8)
Как убрать жировик на лице и теле в домашних условиях отзывы: 77
Два года назад мне удалось убрать жировик на спине тертым луком (на крупной терке натереть), менять один раз в сутки, приклеивать пластырем, через 2 недели появилась дырочка и потек желтоватый жир. Тек 3 дня, лук в это время прикладывала, хотя было небольшое покраснение и боль.
Средство лечения бородавок. У меня они были везде: и на руках, и на шее. Посоветовали мне мокрушки. Самые обыкновенные мокрушки, которые любят сырость. Чтобы избавиться от бородавки, растираешь мокрушку на бородавке
У меня на шее вылезло 2 шишки, одна уже большая, а другая только нарывает. И они ужасно болят, мы пытались их давить, вылезает белый стержень.
Пишу впервые.. Мне помогла избавиться от жировиков настойка чеснока и лист алое, запах не очень приятный, но результат налицо. Я ее делала от варикоза, но пригодилась и в случае с атеромой. Кстати, алое мне помог и с халязионом, раз в жизни с этой проблемой столкнулась. Брала лист алое прикладывала к веку, а сверху аккуратно вареное яйцо.. и так неделю. Сначала было облегчение и прошел страх, что не справлюсь,появилась уверенность, что на правильном пути. А вообще читала, если вы столкнулись с подобным, надо для начала пропить противопаразитные средства и витамины, организм дает сбой и ему надо помочь. Полюбите себя, помогите себе.. Всем здоровья!! Главное верьте в себя, не падайте духом!! Спасибо всем кто пишет!!!
Как быстро убрать жировик?
А у меня есть дополнение к рецепту «Как убрать липому шерстью». Я сейчас только прочитала старый ЗОЖ с этим рецептом. Шерсть там бралась не свежая, состриженная с овцы. Женщина клочок шерсти с дубленки срезала. Она его намыливала мылом хозяйственным и в центр немного соли сыпала. После каждой процедуры клочок шерсти стирала и делала новый компресс. Поэтому в этом рецепте не понятно, что помогло — соль или шерсть. Ведь солевые повязки тоже широко применяются в народном лечении всяких опухолей и нарывов. Вот если бы она каждый день брала новую порцию шерсти, а шерсть бы ей дали знакомые овцеводы, тогда и можно говорить о лечении шерстью, а тут скорее соль помогла.
В инструкции мази Вишневского написано, я цитирую “ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ — липомы”. То есть лечить липомы мазью Вишневского НЕЛЬЗЯ !
да ходите так, и не партесь! всё ровно помирать
У меня три дня назад вырезали жировик, но выделения все ровно выходят, что делать, не знаю?
У меня был жировик на лице, диаметром 1.5см. Обратился к хорошему специалисту. Выяснил, что это Атерома.
Хирург сказал: “атерома не пропадет, будет только расти, нужно удалять”. Я согласился, вырезали, всё отлично. Главное — найти хорошего специалиста! Ах, да… пробовал 4 метода, перечисленных выше, мне не помогли.
Взяла сейчас упаковку мази Вишневского, прочитала противопоказания. Там только одно: “Индивидуальная непереносимость компонентов”. Поискала в интернете. Там тоже самое, иногда: “гиперчуствительность”, ” противопоказания — не установлены”. О том, что нельзя лечить липомы мазью Вишневского, нигде не нашла. Да и чего такого опасного в дегте и касторовом масле, из которых мазь Вишневского делают?
Поможет только хирургическое вмешательство!!!!!
У меня были жировики на голове, в 2003 удалили 3 штуки хирургическим путем. Сейчас они снова все выросли + еще 3 маленьких. Что делать? Снова к хирургу?
Тоже был на голове. Обратилась к хирургу — вырезали. Ровно через полгода появился снова и на том же месте. Смысла идти снова по нож не вижу. Начала лечение с помощью каланхоэ, посмотрим…
На голове было несколько липом. От 2-3-х избавилась при помощи корицы (они буквально отсохли и отпали). Потом забила, ибо противно жрать эту дрянь. Спустя время одна оставшаяся шишка выросла и начал нехило болеть. Пришлось срочно удалить хирургическим вмешательством. Теперь продолжаю употреблять корицу, дабы избавиться еще от парочки последних, ибо резать в очередной раз голову нет резона.
Но и при хирургическом вмешательстве нет гарантии, что они снова не появятся!
надо попробовать, еще никто не умирал от народного средства, а помирать нам еще рано
у меня атерома воспалилась, боль ужасная, что делать?
У меня на лице подкожный непонятный жировой слой, не выдавливаеться, а только еле-еле идет водица непонятная, не могу понять, что это. К врачу не обращался, не тревожит. Но очень некрасиво, помогите, как убрать ?
У меня подкожные жировики по всему телу, и они растут, как избавиться?
У меня липома на мочке уха, что делать?
У меня возле левого глаза маленький, но, кажется, растет, и еще выскочили несколько маленьких! Что делать, помогите, очень некрасиво.
От бородавок народное средство, проверено: разрезать яблоко, натереть им бородавки и закопать в горшочек с землей, где растут цветы, или просто в землю, яблоко сгниет — исчезнут бородавки.
Народ, почитал ваши отзывы, вывод напрашивается сам: ничего не помогает. А если и помогает, то это или невыносимо воняет, или невозможно есть. Хирурги тоже бессильны, ибо жировик (липома) у каждого по понятиям. Совет один — ешьте поменьше майонеза и жареного, не пейте суррогатных напитков, типа спрайт и кола, и им подобных, старайтесь употреблять в пищу побольше растительного белка и будет вам счастье!
У меня липома на шее с правой стороны, размером с горошину! Кто знает, как их лечат с помощью лазера???
Был жировик на левом плече, лет 12-15 рос понемногу. Стал размером с грецкий орех. Хотел уже пойти к врачам. Однажды пришлось полезть под кровать — достать закатившуюся вещь и ударился этой шишкой. Он рассосался сам дней за 5-7.
Реально помогает корица, 1 ч.ложка на голодный желудок, запить стаканом воды. Поменьше жаренного и жирного.
У моей жены дяде удаляли жировик хирургическим путем, после чего липома переоброзовалась в рак.
У меня на макушке головы начала расти липома. Размером, как половика куриного яйца. Я измучилась — могла ходить только с хвостиком, чтоб не было видно этого лысого бугорка! Стала делать маски для волос, от выпадения: ложка масла, ложка настойки перца, ложка шампуня, на 40 минут. И так 9 дней, на 10 решила сделать маску с корицей: 3 стол. ложки корицы, 3 стол. ложки кондиционера для волос и 1 стол.л. меда, держала 4 часа. Все маски брала в интернете. И вот когда я смыла маску с корицей, дотронулась до макушки — не поняла даже, что-то на руке белое, думала не смыла маску может? Но это потекло содержимое липомы! И вот теперь каждый день делаю компрессик на него из золотого уса с водкой, и каждый день еще по чуть-чуть жира выходит. Шишечка уменьшилась, стала почти плоской. Лечение продолжаю.
Помогите быстро избавиться от жировика на спине!
у меня тоже липома, буду так и ходить, а удалять боюсь.
У меня на пальце выросла бородавка. Она мне мешала, побаливала. И как-то одна старушка посоветовала намазать бородавку сметаной, став на пороге на колено, протянуть палец маленькому щенку или котенку, чтоб слизал. И вот через какое-то время у меня бородавка пропала, осталось пятнышко…
Лечилась йодом с уксусом, сожгла до мяса. не помогло — жировик остался, стала лечить ожог.
Просто нужно кушать правильно и не нервничать. Никогда сладкого и мучного. Никогда свинину, говядину и молоко. Только птичку, рыбу и овощи с фруктами. Все же так просто!
Посоветовали поставить банку на жировик, говорят, он выйдет, правда ли это?
Я жировик лечила косметической глиной, просто приложила теплую глину на него, и уже после 3 нанесения все из него вышло.
Тминное масло поможет от жировиков.
Такие разногласия в лечении, столько разных отзывов, даже не знаю, что выбрать? Меня беспокоит жировик на голове. 11 лет тому назад вырезали удачно, а сейчас столько противопоказаний и аллергия беспокоит, не знаю, как правильно поступить ???
Жировик был на голове, лечила чистотелом, образовалась черное пятнышко, на ночь мазала в виде компресса мазью Вишневского, на четвертый день пробовала надавить, выскочил беленький шарик,место после удаление жировика болит, но капсула осталась внутри, её удалить самой нельзя, прижгла йодом и спиртом. От жировика избавилась, но радости пока нет из-за этой капсулы. Они ведь в ней могут опять появиться.
У меня жировик на лице (висок) уже давно, и появился второй. Как мне от них избавиться?
У меня жировик на спине, возле шеи, уже давно, размером с кулак, большой, как лучше удалить в домашних условиях?
У мня жировики 2 штуки на левом глазу и веке, а у дочери на обоих щеках, чем лечить, помогите!
Вырезать бесполезно, будут расти в другом месте. Мамка вырезала, а что толку. У меня появились жировики после 30 лет, хирург сказал : «Не вздумай резать!» Буду пробовать народную медецину.
У меня на правой пояснице и бедре свисает жировик, как лечить, помогите.
У меня жировик на лице маленький, купила мазь Вишневского, думаю, правильное решение, т.к черным по белому написано: лечит от липом. За сколько дней пройдет, отпишусь.
Большой жировик на спине, пробовала лечить алоэ, прикладывала на ночь не помогло. Делала квас по болотову с чистотелом, не помогло, сейчас пью настойку зеленых грецких орехов, еще пробовала настойку корней лопуха — не помогло. Наверное, придется идти к хирургу.
Люди, когда жировик на не видном месте и вас не беспокоит, не парьтесь, так и ходите. А вот когда на лице… Стоит призадуматься. Прочитала все рецепты, высказывания, тоже ходила к врачу, заломил такую цену, но гарантию не дал, что он не вырастет. Буду пробовать избавиться от жировика народными средствами, может что-то измениться. А вот мазь Вишневского хорошо помогает от лишаев, это испробовано мной в детстве.
Заговор от жировиков и бородавок. Нужно заговаривать на убыльную луну, но всегда нужно подсчитать какой месяц от вашего дня рождения. Нельзя лечиться, когда 3, 7 и 12 месяц. ЗАГОВОР: Шла утренней зарей Марья, а вечерней Прасковья, приносила три заступа железных, отмахивала, откалывала с рабы божьей (имя ваше) денные уроки, ночные переполохи от сердца от печени, от горячей крови. Уста мои — замок, язык — мой ключ, баю, замыкаю навеки, Аминь.
Читать про себя три раза. Потом три раза плюнуть в сторону. Много раз проверено, желаю удачи и здоровья
у меня липомы на двух руках, осыпаны все руки — вырезали одну, рядом другая вышла. Народные средства от жировиков ни одно не помогло. Попробую мазью Вишневского. Был жировик на ноге величиной с орех, ударила об кровать, посинел, надавила, все вышло. Теперь чистая кожа.
Бородавку на пальце у ребенка просто смазывала чесноком. Исчезла очень быстро.
У меня тоже на лице жировики, и не один, они размножаются.
я ставлю уколы азона (в стационаре), и большой жировик на спине уменьшается.
Прооперировала жировик на спине, операция длилась час, липома располагалась под мышцей, я думаю, что это не могло рассосаться само, слишком большая. Было не больно, два дня было больно лежать на спине, прошла неделя, уже почти зажило. Не бойтесь, идите и убирайте это уродство у хирурга.
Удалял жировик на затылке хирургически, через месяц опять вырос, буду пробовать лечить мазью Вишневского
Удалила жировик, через 6 месяцев опять появился, плохо почистили и не удалили капсулу, у кого такая была ситуация? Можно народными средствами попробовать?
У меня жировик в углу правого глаза. Вырезать боюсь, компрес прикладывать очень неудобно . Посоветуйте как быть и чем лечить липому на лице?
При мне ветврач, работавшая в селе, жаловалась, как она мучилась, когда лечила коров. У них на вымени были жировики. А потом старушки местные научили её, как просто вылечить коров. Я, слушая её рассказ, подумала, что можно попробовать и мне вылечить этим способом свой жировик на голове. Пришла домой, взяла тёмное хозяйственное мыло, помазком взбила крутую пену и нанесла на жировик. Мыло подсыхало, и я ещё раза 3-4 намазала жировик. Так и сидела, смотрела телевизор. Когда волосы окончательно высохли, я вымыла голову. Сделала так дня три — четыре подряд. Но быстро охладела и бросила. Через несколько дней мыла голову и сама себе не поверила — жировик исчез! А был уже довольно крупненький — как лесной орешек, и твёрденький. Вот так — спасибо тем бабушкам!
У меня жировик на носу, начал расти с детства, сейчас довольно большой, ходили к врачу, сказали слишком мало места для удаления, что делать??
скажите, что делать, если я нажатием пальца выдавила жировик на голове?
Липомы вылечить очень быстро и без последствий можно при помощи сухого голодания (без воды и еды). Жировик 1 см проходит после двух дней поста за раз или один день в неделю, но две недели подряд. И все! И поверьте, вы не умрете. У меня опыт 10 дневного сухого голода — чувствую себя отлично!