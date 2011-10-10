Как убрать жировик на лице и теле в домашних условиях

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Что такое жировик?

Липома (жировик) – это доброкачественное подкожное образование из жировой ткани, которое может располагаться на любой части тела: на лице, на спине, на шее, на веке и т. д.

Причиной появления жировика является закупорка выходного отверстия сальной железы. Отчего это происходит, наукой точно не установлено.

Причина может быть:

наследственная – нарушение строения ДНК

обменная – нарушение жирового обмена в организме

симптоматическая – липомы могут образоваться, как последствия заболеваний щитовидной, поджелудочной железы, печени, почек и т.д.

Причины могут крыться в заболеваниях центральной нервной системы, черепно-мозговых травмах, которые опять же приводят к нарушению обмена веществ, гормональная перестройка.

В народной медицине считается, что причина этой болезни – засорение организма шлаками. Часто липомы проходят при соблюдении строго поста.

Жировики редко превращаются в злокачественные опухоли. Протекают они чаще всего безболезненно, но бывают случаи, вызывающие боль, если растущее жировое образование сдавливает окружающие ткани, нарушая в них кровообращение.

Хирургическое удаление липомы очень нежелательно, т. к. сама причина болезни остается не устраненной. После операции в организме больного нарушается некоторое равновесие, и вместо одной опухоли начинают развиваться несколько. Бывает, что на месте удаленного образования через 3-5 недель вырастает новое, еще более крупное, или наоборот несколько мелких. Поэтому лечение жировиков народными средствами предпочтительнее – они часто действуют именно на причину болезни.

Как избавиться от жировика (липомы) народными средствами?

Медово-сметанная маска поможет убрать липому.

Этот метод особенно подходит, если жировики на теле появились в большом количестве. Нужно разогреться в бане или в горячей ванне, после чего покрыть тело смесью из сметаны, меда и соли, в пропорции 1:1:1. Смазать можно и всё тело, а не только проблемные места, состояние кожи от этого только улучшится. Смесь держать на теле в 15–20 минут, затем смыть теплой водой. Процедуры проводить каждый день или через день, пока тело не очистится. Это примерно 10-20 процедур.

Жировик можно убрать корицей, луком, постом

Наружное лечение липом желательно совместить с народными средствами, действующими на причины болезни изнутри. Часто в лечебниках встречается рецепт лечения корицей – надо каждый день съедать по 1 ст. л. корицы до полного излечения. Некоторым больным помогает репчатый лук – три раза в день они съедают по одной луковице с черным хлебом и болезнь проходит. Многие люди заметили, что во время строгого поста кожа у них полностью очищается.

Как избавиться от жировика (липомы) с помощью сосновой пыльцы.

Этот народное средство так же способно убрать причины жировиков изнутри, восстанавливая обмен веществ в организме. Кроме того, прием сосновой пыльцы улучшает работу легких, почек, сосудов, капилляров.

Рецепт: смешать сосновую пыльцу и мед в пропорции 1:1, принимать 3–4 раза в день, через 1 час после еды по 1 ст. ложке, запивая чаем из душицы.

Яичные пленки.

На проблемное место нужно наложить пленки из яиц, затем полиэтилен, ткань и пластырь. Менять компресс несколько раз в день. Можно не закреплять – яичные пленки и так хорошо держатся. Просто наклеивать пленку, а когда она высохнет и отвалится, наклеить новую. Если в процессе этих манипуляций новообразование покраснеет и увеличится, так и должно быть, выздоровление началось.

Мазь Вишневского от жировиков.

Самое простое и надежное средство – мазь Вишневского. Очень многим она помогла, применяется в виде компресса, который меняют через 8-12 часов. Очень быстро опухоль вскроется и исчезнет. Таким же свойством обладает и ихтиоловая мазь, но немного слабее.

Мазь из алоэ и каштана.

5 плодов конского каштана пропустить через мясорубку, добавить 1 ст. л. меда и 1 ст. л. протертых листьев алоэ. На кусочек марли нанести эту мазь и зафиксировать, менять 2 раза в сутки, липома постепенно исчезнет.

Лечение жировиков в домашних условиях алоэ

Чтобы избавиться от этой проблемы, можно использовать просто лист алоэ. Лист режут вдоль и закрепляют на ночь с помощью ткани и лейкопластыря. Через 2-3 недели жировое образование вскрывается и из него выходит стержень, после чего ранка заживает.

Вьетнамская звездочка поможет удалить липому.

Смазывать липому нужно до тех пор, пока она не вскроется, затем осторожно постепенно выдавить содержимое или наложить компресс из мази Вишневского.

Лечение перцем — эффективный народный метод избавления от жировиков.

Смочить ткань спиртом, насыпать на неё 1 ч. л. черного молотого перца и приложить к липоме на 10-15 минут. Делать компресс утром и вечером. Через 2-3 недели опухоль вскроется, из неё будут выходить белые сгустки

Как убрать жировик в домашних условиях — рецепты и отзывы Вестник ЗОЖ.

Рассмотрим рецепты, рекомендуемые читателями Вестника ЗОЖ.

Народное лечение липомы печеным луком.

У женщины образовался жировик на голове, вскоре он начал расти, на нем выпали волосы. Помог печеный лук. Испечь лук до мягкости, растереть, добавить в теплую луковую кашицу 1 ст. л. тертого хозяйственного мыла, перемешать в однородную массу. Выложить на марлевую салфетку и приложить к коже. Менять 1-2 раза в сутки, смесь хранить в холодильнике.

Через какое-то время опухоль размягчилась, начало дергать, затем вскрылась, из неё вышла жидкость. Потом ранка затянулась, а вскоре начали на этом месте расти волосы, как и раньше. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2004 г., №17, с. 25)

Через какое-то время опухоль размягчилась, начало дергать, затем вскрылась, из неё вышла жидкость. Потом ранка затянулась, а вскоре начали на этом месте расти волосы, как и раньше. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2004 г., №17, с. 25) Хозяйственное мыло и лук натереть на терке в равных пропорциях и залить молоком. Варить до получения однородной массы. Когда масса остынет, сделать с ней повязку на больное место. Мужчине удалось вывести жировик на шее этой смесью за несколько дней. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2012 г., №9, с. 37)

У женщины была за ухом большая шишка 3х3 см в течение 4 лет. Она использовала разные методы: месяц носила компресс из серебряной цепочки, 40 раз прикладывала пленку сырого яйца, это не помогало. Решила лечить печеной луковицей, перемешанной с хозяйственным мылом. Прикладывала компрессы в течение 5 месяцев, меняя 2 раза в день. Затем всё это бросила, убедившись, что и лук не принес пользы. Но через три дня после окончания процедур жировик лопнул, и стала выходить творожистая масса. Женщина снова стала прикладывать компрессы с луком и через две недели кожа очистилась полностью. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2006 г., №3, с. 32)

Лечение липомы в домашних условиях можно проводить и сырым луком – каждый день прикладывать на ночь повязку с тертым луком. У женщины был подкожный жировик на шее, предлагали операцию. Но он вскрылся сам наутро после первой же процедуры. На следующую ночь снова воспользовалась этим методом, и операция уже не понадобилась. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2005 г., №20, с. 3)

Перекись водорода поможет удалить жировик в домашних условиях.

Для укрепления здоровья женщина решила принимать перекись водорода. Заодно стала давать это народное средство своей собаке, у которой было много жировиков на теле. После приема перекиси все болячки исчезли. Схему и способ приема перекиси можно найти в интернете (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2004 г. №21, стр. 27).

Применение перекиси наружно . У женщины был подкожный жировик на теле в течение 40 лет, затем он начал расти. Она решила лечить его перекисью водорода. 10 дней она делала компрессы с 3% раствором перекиси. Затем решила увеличить концентрацию до 12%. Через три дня стало пощипывать кожу, и она перешла снова на 3% р-р. Иногда после процедуры шла кровь. Когда на 24-й день она сняла компресс – болячка отпала без боли и без крови (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2005 г. №7, стр. 12).

. У женщины был подкожный жировик на теле в течение 40 лет, затем он начал расти. Она решила лечить его перекисью водорода. 10 дней она делала компрессы с 3% раствором перекиси. Затем решила увеличить концентрацию до 12%. Через три дня стало пощипывать кожу, и она перешла снова на 3% р-р. Иногда после процедуры шла кровь. Когда на 24-й день она сняла компресс – болячка отпала без боли и без крови (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2005 г. №7, стр. 12). У женщины была липома за ухом, сначала размером с горошину, потом выросла до размера фундука. Она стала смазывать липому перекисью водорода в течение пяти дней, на шестой день опухоль прорвалась, и содержимое вытекло. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2009 г., №12, с. 10).

Поможет вылечить жировик мать-и-мачеха.

Использовать надо только свежее растение. Мать-и-мачеха самое простое и эффективное народное средство от жировиков. Взять 2-3 листа, прикрепить к опухоли, менять 1 раз в сутки. У женщины была липома на руке с 8-месячного возраста. Она лечилась таким методом 10 дней, но растение прикладывала только на ночь. Через 10 дней жировик на руке прошел. Метод будет более эффективен, если на листья мать-и-мачехи нанести измельченные листья этого же растения (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2004 г., №22, стр. 27; 2005 г., №3, с. 29; 2010 г., №8, с. 24; 2010, №18. с. 28)

Компрессы из чистотела

У женщины появился жировик на теле. Через некоторое время он начал расти. Предлагали операцию, но, в ожидании её, она решила попробовать избавиться от жировика в домашних условиях. Для этого воспользовалась настоем чистотела. Чистотел она заваривала покрепче, смачивала бинт и прикладывала к проблемному месту в виде компресса на ночь. На седьмой день опухоль стала похожа на чирей, а на 10-й день прорвалась. Три дня выходила творожистая масса, а потом постепенно все зажило. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2006 г., №16, с. 30)

Помогло подсолнечное масло.

Женщине 84 лет удалось вывести жировик на лице с помощью растительного масла за 4 процедуры. Он был на лице под глазом, и врачи опасались его удалять хирургически. Женщина нашла следующий рецепт: разогреть в кастрюльке 1 ч. л. подсолнечного масла, добавить чуть-чуть соли, обмотать спичку ваткой, макнуть в кипящее масло и осторожно приложить к болячке, чтоб слегка обожгло. Опускать спичку в масло 4 раза, делать процедуру 1 раз в день. Через 4 дня на поверхности липомы образовалась корочка, прижигать она перестала. Корочка отпала сама, кожа очистилась.(Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2006 г., №1, с. 32)

Как убрать жировик на лице водкой

У женщины на лице появилось уплотнение, 2см на 1,5 см. Врач поставил диагноз атерома и направил на операцию, но сначала она проконсультировалась с онкологом, который посоветовал протирать ее ваткой, смоченной в водке, два раза в день в течение месяца. Женщина делала так 2 недели, и уплотнение исчезло. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2006 г., №10, стр. 33)

Овечья шерсть.

Вывести жировик на лице удалось с помощью овечьей шерсти, намыленной хозяйственным мылом. Мужчина делал компрессы из шерсти, настриженной с рабочего полушубка. Шерсть он вначале мыл, обдавал кипятком, намыливал и слегка посыпал солью. Накладывал на лицо, сверху бинтик и лейкопластырь. Вскоре из болячки потекла жидкость, и она исчезла. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2007 г., №3, стр. 32)

Уксус и йод

Хорошо помогает такое средство: смешать в равных пропорциях уксусную эссенцию и йод. Смазывать жировик на теле 2-3 раза в день. Ничем завязывать не надо.

У мужчины была подкожная липома на спине размером с кулак. Была назначена операция, Это средство помогло вылечить жировик в домашних условиях, но смазывать пришлось долго, пока не лопнул. Операцию отменили. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2009 г., №16, стр. 10)

Каланхоэ.

У мужчины был жировик на плече в течение 20 лет, он без всякой причины то уменьшался, то увеличивался, не доставляя хлопот. А потом вдруг увеличился, покраснел, начал болеть. Врач предложил операцию, но мужчина решил лечить липому в домашних условиях с помощью каланхоэ. Выжимал из листика сок через чеснокодавилку и марлю, смачивал тампон соком и делал компресс. Менял марлю 1 раз в сутки, каждый раз выжимая свежий сок. Через неделю боль прошла, еще через неделю прошла краснота, затем образование стало мягким, и из него стала выходить белая масса. Сам он её не выдавливал, масса впитывалась в тампон. Процесс занял два месяца. На месте болячки осталась лишь маленькая ямочка. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2009 г., №18, с. 10-11)

Вот еще пример использования каланхоэ — у женщины 80 лет был шишка под грудью размером с грецкий орех. К врачам идти она боялась, решила вывести жировик в домашних условиях – прикладывала к нему свежий лист каланхоэ. Через три недели кожа очистилась. Результаты отличные. (Отзыв из газеты «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №4, с. 31)

Удаление жировика свеклой.

У женщины на лице в течение пяти лет был жировик, потом он по какой-то причине быстро и значительно вырос, а вскоре женщина его ушибла, он почернел и начал болеть. Тогда она обратилась в больницу, там ей удалили опухоль хирургическим путем, было очень больно, на другой день все лицо отекло, глаза не открывались. С помощью компрессов с мочой удалось снять отек, вскоре зажила и рана. Но через полгода на том же месте образовался новое аналогичное образование размером с горошину. Женщина нашла народный рецепт лечения свеклой: натирала свеклу, прикладывала к болячке, сверху полиэтилен и лейкопластырь. Держала свеклу на лице всю ночь. Через три дня опухоль лопнула, содержимое вытекло, и рецидивов больше не было. (Отзыв из газеты «Вестник ЗОЖ» 2009 г. №3, с. 10)

Удаление липомы чесноком.

1 ст. л. топленого свиного сала смешать с 1 ч. л. сока чеснока. Натирать этой смесью жировик на теле или на лице несколько раз в день до полного излечения (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №8, с. 24)

Бараний жир.

1 ч. л. бараньего жира нагреть на водяной бане. Растирать и разминать шишки на теле горячим жиром в течение 10-15 минут ежедневно. Это средство будет намного эффективнее, если совместить его с компрессами из клюквы, и принимать клюкву внутрь по 3 ст. л. в день (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №8, стр. 24)

Золотой ус.

Размять лист растения золотой ус, приложить на липому, сверху полиэтиленовая пленка, и х/б ткань. Всё это закрепить с помощью пластыря или повязки. Каждые 12 часов повязку меняют, используя новый лист. Курс 10–20 дней (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №18 стр. 28,)

Пчелиный яд.

У мужчины много лет был жировик на голове размером с грецкий орех. Как-то на пасеке его ужалила пчела прямо в эту шишку. Через неделю мужчина заметил, что липома уменьшилась в размерах. Тогда он пошел к пчеловоду, тот посадил двух пчел для ужаления. Через месяц шишка полностью исчезла. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2010 г., №18 стр. 38, )

Чайный гриб.

У женщины был жировик на ноге. Долгое время он не доставлял беспокойства, но по какой-то причине стал вдруг красным и блестящим. Тогда женщина оторвала от чайного гриба кусочек и приложила на опухоль. Так проделала несколько раз и не заметила, как все прошло, не осталось даже следа. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2015 г., №5 стр. 31)

Мелкие жировики на лице – что это такое и как от них избавиться.

Женщина обратилась в редакцию газеты «Вестник ЗОЖ». У её дочери 26 лет появились мелкие жировики на лице в большом количестве. Ими так же покрыты шея и голова. Врачи в диспансере сказали, что это не лечится.

Отвечает врач-дерматолог первой категории КМН Козлова Н. Н.

Эти мелкие образования называются милиумы, причины их появления – закупорка сальных желез. Удалить их можно в косметических кабинетах. Для этого врачи—дерматологи используют тонкую иглу и пинцет. Чтобы после этих манипуляций не осталось шрамиков, делать данную процедуру лучше осенью или зимой. Кроме того, избавиться от милиум помогают народные средства:

Натереть на терке огурец, взять 3 ст. ложки мякоти и залить стаканом кипятка. Настоять 4 часа, процедить, пропитать этим настоем марлю, сложенную в несколько слоев и наложить на лицо. Делать такие примочки 1-2 раза в неделю. Этот настой подсушивает кожу, служит хорошей профилактикой появления новых милиумов и способствует уменьшению существующих прыщиков.

Размять 100 грамм калины, отжать из нее сок. Можно просто протирать калиновым соком жирные участки кожи, а можно добавить к соку овсяной муки и наложить маску на 30-40 минут

1 ч. ложку ромашки и 1 ч. ложку календулы залить стаканом кипятка, укутать и настоять два часа. Процедить. Прикладывайте к лицу салфетку, смоченную в этом настое.

Смешать по 1 ст. ложке меда, 3%-й перекиси водорода, лимонного сока и 20 г прессованных дрожжей. Полученную маску накладывать на проблемные участки кожи на 30 минут. Эта маска хорошо нормализует жирность кожи и работу сальных желез

(Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2014 г. №5 стр. 8-9)

Лечение голодной слюной.

У мужчины появился жировик на лице. Врач вынес вердикт – удаление. Но больной отказался, решил лечить его в домашних условиях «голодной» слюной («голодная» слюна — до приема пищи). Через полгода ежедневного массажа опухоль на лице уменьшилась с размера крупной фасолины до размера спичечной головки. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2013 г., №16 стр. 33)

Вода и нашатырный спирт.

Несколько лет назад женщине провели удаление липомы на затылке лазером. Но она выросла снова. Избавиться от опухоли помог рецепт, который она узнала в санатории. Надо смешать в равных частях воду и нашатырный спирт, сочить в смеси кусок бинта и прикладывать к болячке. Повязки менять 2-3 раза в день. Через какое-то время опухоль лопнула. Из нее стало выходить содержимое в виде творожистой массы. Больная удаляла эти выделения чистым бинтом, смоченным в водке. Потом прикладывала стрептоцидную мазь. И все зажило, процесс занял около месяца. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2012 г., №7 стр. 33)

Фракция АСД-2.

У девушки появился жировик на ноге выше колена. Она пошла к врачу, тот узнав, что болей нет, посоветовал не трогать эту шишку. И она не доставляла беспокойства много лет. А к годам сорока по всему телу – на ногах, руках, спине, животе начали расти такие же шишки. Они очень чесались, и зуд становился невыносимым. К врачам обращалась, но они нечем не помогли. Тогда женщина стала изучать «Вестник ЗОЖ и решила, что ей поможет фракция АСД-2. Стала принимать ее по общей схеме. Через некоторое время зуд прекратился, шишки уменьшились, а на руках совсем пропали. (Источник: газета «Вестник ЗОЖ» 2011 г., №17, с. 8)

Удаление липомы с помощью операции: